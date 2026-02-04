С 6 января 2026 года родные ничего не знают о судьбе подростка.

Волонтеры и полиция расширили географию поисков 16-летнего Вадима Мелихова. Юноша пропал почти месяц назад в станице Брюховецкой Краснодарского края, однако сейчас эксперты предполагают, что он может находиться во Владимирской области.С 6 января 2026 года родные ничего не знают о судьбе подростка. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в центральных регионах России, призывая местных жителей проявить бдительность.Приметы Вадима: рост, 175 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. В день исчезновения Вадим надел черную куртку, темно-серые джинсы и белые кроссовки.Добровольцы просят автомобилистов Владимирской области обратить внимание на пешеходов вдоль трасс, а владельцев магазинов и кафе — присмотреться к молодым людям, подходящим под описание. Подросток может передвигаться на попутном транспорте.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .