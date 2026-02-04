Следователи возбудили уголовные дела против 19-летней девушки и двух мужчин 44 и 47 лет.

Полицейские раскрыли необычную серию краж, где одна банковская карта стала добычей сразу для трех человек. Следователи возбудили уголовные дела против 19-летней девушки и двух мужчин 44 и 47 лет, в пресс-службе УМВД.История началась в середине января с обычного застолья. 57-летняя жительница Владимира выпивала со своим 44-летним знакомым и в какой-то момент доверила ему карту, чтобы тот сходил в магазин за добавкой. После похода за покупками гость карту так и не вернул.На следующий день мужчина нашел чужую карту в кармане и решил устроить себе праздник за чужой счет. Он потратил первые 5 тысяч рублей на продукты и выпивку, а вернувшись домой, просто бросил карту на стол.Там «пластик» нашла его 19-летняя племянница. Девушка сразу поняла, что деньги принадлежат не дяде, но совесть ее не мучила — она отправилась по магазинам и спустила еще 15 тысяч рублей. На этом цепочка не прервалась: юная горожанка передала карту своему 47-летнему приятелю. Последний оказался самым расточительным и потратил на свои нужды более 30 тысяч рублей.Когда владелица карты хватилась денег, со счета исчезло более 50 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска быстро вычислили всех участников «эстафеты».Вся троица уже признала вину и пообещала вернуть украденное. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде. За кражу с банковского счета каждому из них грозит реальный тюремный срок.