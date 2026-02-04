В прошлом году во Владимирской области ввели в эксплуатацию 1 млн 422 тыс. кв. м. жилой и нежилой недвижимости, сообщает региональный Минстрой. План по вводу жилья в рамках федерального проекта

В прошлом году во Владимирской области ввели в эксплуатацию 1 млн 422 тыс. кв. м. жилой и нежилой недвижимости, сообщает региональный Минстрой. План по вводу жилья в рамках федерального проекта «Жильё» выполнен на 106%. В эксплуатацию ввели 4385 домов общей площадью 956,9 тыс. кв.м. 75% построенной в регионе жилой недвижимости приходится на индивидуальное жилищное строительство.