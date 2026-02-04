Строители полностью преобразили облик учебного заведения.

Мирновская сельская школа официально открыта. После масштабной реконструкции по нацпроекту «Молодежь и дети» здание превратилось в современный образовательный центр, который ничем не уступает столичным лицеям, в областном правительстве.Строители полностью преобразили облик учебного заведения. Ученики и педагоги теперь заходят в здание с ярким утепленным фасадом, новой кровлей и современными окнами, которые надежно берегут тепло даже в сильные морозы.В кабинетах установили интерактивные доски и закупили эргономичную мебель. Строители полностью обновили спортивный зал и переделали столовую. Инженеры заменили все внутренние сети — от отопления до освещения, а также смонтировали новейшую систему безопасности.