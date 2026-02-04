Преступление произошло в ноябре прошлого года на улице Пугачева в Коврове.

Во Владимирской области за грабеж на улице перед судом предстанет 37-летний местный житель, который уже не раз нарушал закон. На этот раз его обвиняют в нападении на прохожую.Преступление произошло в ноябре прошлого года на улице Пугачева в Коврове. По версии следствия, мужчина заприметил впереди женщину с дамской сумкой и решил ее обобрать. Он догнал жертву и попытался вырвать аксессуар, но ковровчанка вцепилась в свои вещи и оказала отчаянное сопротивление.Однако грабитель несколько раз ударил женщину по лицу и ноге. Потерпевшая упала на землю, и только тогда нападавший смог забрать сумку. Внутри оказались мобильный телефон и немного наличных — общую сумму ущерба оценили почти в 7 тысяч рублей, в пресс-службе УМВД.Оперативники быстро вычислили личность подозреваемого и задержали его. Полицейские нашли и изъяли украденный смартфон. Суд на время следствия отправил мужчину в СИЗО, учитывая его богатое криминальное прошлое.