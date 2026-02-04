Муромский машиностроительный завод запустил производство ключевых деталей для люксовых автомобилей AURUS и электробусов КАМАЗ. Это первое подобное производство в России, которое позволит

Муромский машиностроительный завод запустил производство ключевых деталей для люксовых автомобилей AURUS и электробусов КАМАЗ. Это первое подобное производство в России, которое позволит полностью заменить импортные комплектующие из Германии и Китая. Об этом рассказали в облправительстве. На создание новых цехов направили более 2,2 миллиарда рублей, большую часть из которых предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде