В Муроме задержан местный житель, обвиняемый в хищении более 2 миллионов рублей у своего знакомого участника специальной военной операции. Суд заключил его под стражу. Как установили

В Муроме задержан местный житель, обвиняемый в хищении более 2 миллионов рублей у своего знакомого участника специальной военной операции. Суд заключил его под стражу. Как установили следователи СКР совместно с сотрудниками УФСБ, 40-летний мужчина знал, что его знакомый заключил контракт и получил крупные выплаты за участие в СВО. Воспользовавшись этим, он украл две его банковские