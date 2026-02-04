Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова провела рабочую встречу со своим заместителем Вячеславом Картухиным. Основной темой обсуждения стала

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова провела рабочую встречу со своим заместителем Вячеславом Картухиным. Основной темой обсуждения стала ликвидация последствий мощных снегопадов и координация работы депутатов в избирательных округах. По словам Ольги Хохловой, в условиях непогоды особенно важна обратная связь от жителей и активное участие депутатского корпуса в мониторинге ситуации на местах. Несмотря на