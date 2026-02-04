Самые крупные вложения ждут систему образования.

Правительство Владимирской области масштабной цифровой трансформации региона до 2030 года. В рамках нового нацпроекта «Экономика данных» власти сосредоточатся на трех направлениях: от высокотехнологичных школ до полной автоматизации госуслуг.Самые крупные вложения ждут систему образования. Бюджет выделяет более 540 миллионов рублей, чтобы создать современную среду в 488 учебных зданиях. Во всех помещениях установят скоростной и безопасный Wi-Fi.Безопасность детей обеспечат новые системы видеонаблюдения.Педагоги региона получат более 4 850 современных планшетов отечественного производства. Гаджеты помогут учителям быстрее готовиться к урокам и открывать детям доступ к лучшим электронным библиотекам страны.Кроме того, к 2030 году органы власти перейдут на российское программное обеспечение минимум на 95%.