В Краснодаре завершились всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек до 18 лет, собравшие более 800 спортсменов из 80 регионов. Самбисты Владимирской области выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали. Об этом поделились в облправительстве. Макар Барсуков из Коврова стал чемпионом в весе до 74 кг и получил путёвку на мировое первенство в Греции. Его