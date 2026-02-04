Идет мужик на свидание. В белой рубашечке, костюмчике, с цветами, при деньгах, к девчонке красивой. Тут смотрит стоит автомат, похожий, как раньше газировку продавали, а на нем надпись: "Аппарат для порчи настроения". Ну он думает: "Ну что мне сейчас может испортить настроение?". Кидает в автомат монету, и тут на него выплескивается из автомата ведро говна. У мужика настроение "на ноль", вокруг толпа собралась, все ржут... короче - ХАНА. Тут смотрит, а рядом другой автомат, а на нем надпись "Автомат для поднятия настроения". Он думает: "Ну что мне сейчас сможет поднять настроение?". Берет и кидает туда монету. В автомате открывается окошко и оттуда выплескивается три ведра говна в смеющуюся толпу.
еще анекдот!