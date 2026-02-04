Школы работают в обычном режиме.

Родительские чаты региона захлестнула волна ложных сообщений. Неизвестные рассылают информацию о том, что сегодня, 4 февраля, школы и детские сады якобы останутся без тепла. В администрации региона , что это фейк.Авторы рассылок пугают родителей массовым отключением отопления, однако никаких ремонтных работ на теплосетях вблизи образовательных учреждений на этот день никто не планировал.Школы работают в обычном режиме. Детские сады открыты.Ни городские службы, ни ресурсники не подавали заявок на плановое отключение отопления 4 февраля.