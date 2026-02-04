Губернатор Владимирской области поднял тему строительства нового родильного отделения в Кольчугино. Идея, как сообщается, поступила от главы Кольчугинского округа Алексея Андрианова. В

из официальных соцсетей Александра Авдеева Эта тема требует серьезного анализа, как финансового, так и кадрового. Поручил региональному министерству финансов совместно с министерством здравоохранения просчитать стоимость проектирования, строительства