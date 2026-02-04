Большую часть зала поклонники забронировали еще за несколько недель до приезда артиста.

Сегодня вечером, 4 февраля, во Владимире пройдет долгожданное шоу Дмитрия Маликова «Вне времени». Артист Областного дворца культуры и искусства (ОДКиИ). Начало концерта в 19:00.Похоже, во Владимире по-прежнему любят главного интеллигента российской эстрады. К утру дня концерта в кассах и на онлайн-платформах остались лишь единичные свободные места. Большую часть зала поклонники забронировали еще за несколько недель до приезда артиста.Стоимость билетов на встречу с кумиром варьировалась от 4000 до 7000 рублей в партере. Маликов везет программу, в которой объединил поп-хиты 90-х и современные композиции.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .