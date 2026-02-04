О дате и времени прощания информация появится позже.

3 февраля во Владимире скончался фотокорреспондент Геннадий Григорьевич Попов. Об этом Союз журналистов Владимирской области.Он родился 1 января 1942 года в Дудинке (за Северным полярным кругом) в семье репрессированных. Геннадий Попов прошел путь от первых публикаций в газете «На страже Родины» до руководящей должности в ТАСС.Во время учебы на журфаке Казахского госуниверситета увлекся телекино, снял десяток авторских передач и два телефильма, отмеченных наградами.Весной 1971 года возглавил республиканский отдел фотохроники ТАСС в Казахстане. После распада СССР работал собкором ИТАР‑ТАСС по Владимирской и Ивановской областям.Лауреат множества профессиональных премий. О дате и времени прощания информация появится позже.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .