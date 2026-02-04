Запрет не коснется только общественного транспорта.

Завтра, 5 февраля, водителям во Владимире придется заранее планировать маршрут в объезд микрорайона Энергетик. Власти ограничат движение транспорта на полтора часа из-за масштабных тренировок экстренных служб.Как в администрации города, дорогу закроют с 10:30 до 12:00. Под ограничение попал участок улицы Энергетиков: от поворота на деревню Рукав до поворота на Птицефабрику.Запрет не коснется только общественного транспорта. Автобусы продолжат ходить по расписанию, а вот владельцам легковушек и грузовиков придется подождать или искать пути объезда.Ограничения связано с масштабными учениями, которые пройдут в Ленинском районе. Правительство области и ГУ МЧС России по Владимирской области проверят, как город готов ликвидировать возможные аварии на объектах энергетики. Спасатели отработают сценарии предотвращения чрезвычайных ситуаций, чтобы в случае реального ЧП жители не остались без света и тепла.