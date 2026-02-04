Во Владимире в морозы продолжается систематический вывоз мусора. В снегопады работа не прекращалась. Взаимодействие коммунальных служб обеспечило свободный подъезд к контейнерным

Во Владимире в морозы продолжается систематический вывоз мусора. В снегопады работа не прекращалась. Взаимодействие коммунальных служб обеспечило свободный подъезд к контейнерным площадкам во дворах столицы 33 региона. Точки для вывоза мусора находятся на контроле администрации города. Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира Все точки мы отслеживаем. Часть – это частный