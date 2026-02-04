Российское общество «Знание» назвала обладателей первых региональных наград Знание.Премия за вклад в просвещение. Лучшим просветителем Владимирской области стала Ирина Нюшкова, которая

провела более 50 лекций по психологии на темы профилактики выгорания и развития личностного потенциала, собрав свыше 2,5 тысячи слушателей. Об этом сообщили в облправительстве. Ирина Нюшкова провела более 50 лекций по психологии с интерактивными