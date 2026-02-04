Во Владимирской области стартовал капитальный ремонт ряда школ. В текущем году в рамках федеральной программы планируется модернизировать 18 учебных заведений. На эти цели направлено 663 млн рублей.

Во Владимирской области стартовал капитальный ремонт ряда школ. В текущем году в рамках федеральной программы планируется модернизировать 18 учебных заведений. На эти цели направлено 663 млн рублей.Так, на днях началось обновление Сергеихинской школы Камешковского района. Чтобы привести здание с полувековой историей в надлежащий вид, специалистам порядной организации предстоит выполнить большой комплекс работ. В частности, нужно восстановить крышу, отремонтировать входные группы и лестницы, потолки, перекрытия и полы. Также запланированы обновление инженерных коммуникаций и замена окон и дверей. Кроме того, школу должны адаптировать для учеников с ограниченными возможностями здоровья.Все работы общей стоимостью свыше 62 млн рублей нужно закончить до конца августа текущего года. Чтобы выполнить контракт в срок, подрядчик собирается трудиться даже в выходные дни. В настоящий момент специалисты уже приступили к демонтажу старых конструкций, завезли строительные леса и начали делать малярно-отделочные работы. Депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин обсудил с главой Камешковского муниципального округа Анатолием Курганским все вопросы, касающиеся реконструкции этого объекта. Строители работают в графике. Ремонт начали с третьего этажа.Отмечается, что во время капремонта ученики школы занимаются в помещениях местного детсада. Для школьников организовали горячее питание и подвоз из близлежащих населённых пунктов. Все ребята учатся в одну смену.«Создание комфортных условий для учёбы — наша общая задача. Убежден, что современная атмосфера стимулируют ребят соответствовать обстановке, стремиться к новым знаниям и открытиям. Работаем дальше!» — написал на своей в соцсети парламентарий.