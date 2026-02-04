Как юридически грамотно общаться с банками, коллекторами и службой судебных приставов? Какие действия законны, а что нарушает ваши права? В какой момент пора обращаться к юристам и

Как юридически грамотно общаться с банками, коллекторами и службой судебных приставов? Какие действия законны, а что нарушает ваши права? В какой момент пора обращаться к юристам и правоохранителям? Как работает процедура банкротства? В новом выпуске программы «Вы правы» разобрали наиболее типичные ситуации вместе с руководителем юридической компании «Закон и Порядок» Максимом Модиным. Сайт и телефон