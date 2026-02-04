Вчера, 3 февраля, на расчистку города вышли 87 машин и 84 дорожных рабочих.

Владимирские коммунальщики работают во всех районах области без перерывов и выходных, чтобы освободить дороги от завалов и сбить опасные сосульки с крыш, в областном правительстве.В Коврове, например, за один только январь спецмашины вывезли 17 200 кубометров снега — это в три раза больше, чем городские службы убрали за всю прошлую зиму. Сейчас на улицах Коврова постоянно работают около 30 единиц техники.Во Владимире обстановка не менее напряженная. Вчера, 3 февраля, на расчистку города вышли 87 машин и 84 дорожных рабочих. Только за последние сутки самосвалы совершили сотни рейсов и вывезли свыше 11 тысяч кубометров снежной массы.Техника убирает снежные брустверы, чтобы открыть дорогу общественному транспорту. Бригады сбивают наледь с кровель и очищают тротуары. Коммунальщики стараются не складировать снег на обочинах, а сразу отправлять его на снегосвалки.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .