В суд направлено уголовное дело против 40-летнего жителя Суздаля, который публично поддержал террористов в социальных сетях. Мужчина надеялся на анонимность, но следователи СК и сотрудники ФСБ вычислили его и отправили в СИЗО., что обвиняемый зашел в популярное городское сообщество Владимира со своей страницы, зарегистрированной под вымышленным именем. Для выхода в интернет он использовал мобильный телефон своей родственницы. Под постом о совершенном террористическом акте мужчина оставил комментарии, в которых оправдывал действия преступников.Следователи назначили психолого-лингвистическую экспертизу. Специалисты изучили каждое слово в сообщениях суздальца и пришли к выводу, что тексты содержат все признаки оправдания терроризма.Оперативники УФСБ быстро установили автора комментариев, несмотря на его попытки скрыться за псевдонимом. На время следствия мужчину заключили под стражу. Фигурант полностью признал свою вину.Сейчас расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передали в суд. За оправдание терроризма в интернете жителю области грозит крупный штраф или реальный срок — до семи лет лишения свободы.