Судебные приставы Фрунзенского района заставили жителя Владимира выплатить долг по алиментам. Мужчина задолжал своим детям от двух разных браков внушительную сумму — более 3 миллионов рублей.Долгое время неплательщик игнорировал решения судов, несмотря на то, что владел несколькими квартирами и земельными участками. Приставы неоднократно привлекали его к ответственности, но деньги на счета матерей так и не поступали. Ситуация изменилась только тогда, когда сотрудники ведомства перешли к радикальным мерам.Судебный пристав на одну из квартир должника и начал готовить документы для ее продажи на торгах. Перспектива потерять недвижимость мгновенно заставила мужчину найти средства.Первой взыскательнице отец выплатил сразу 1,9 миллиона рублей, полностью закрыв долг. Второму ребенку мужчина официально передал долю в праве собственности на квартиру. После такого «мирового соглашения» мать отозвала претензии из службы приставов.