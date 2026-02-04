Критическая ситуация сложилась из-за постоянных перебоев с газом.

Жители поселка Уршельский Гусь-Хрустального района решились на крайнюю меру: люди написали на прямую линию Владимиру Путину из-за ледяных батарей. Пока на улице столбики термометров опускаются до −30 градусов, температура в квартирах едва дотягивает до +10.Критическая ситуация сложилась из-за постоянных перебоев с газом. Давление в сети регулярно падает, котлы тухнут, а плиты не зажигаются. Люди вынуждены ходить по дому в куртках и валенках. По словам местных жителей, обращения в администрацию и аварийные службы не давали результата.После жалобы президенту в поселок экстренно приехали и газовики. Специалисты обследовали проблемный участок газопровода длиной 700 метров, к которому подключены 22 дома. Именно здесь техника постоянно дает сбой.Общественники предложили «Газпрому» закрепить за поселком группу оперативного реагирования. Ответственный мастер будет дежурить рядом, чтобы мгновенно устранять неполадки. Кроме того, как только морозы отступят, рабочие приступят к полной перекладке аварийного участка трубы.