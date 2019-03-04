В период с 11 по 22 марта 2019 года на территории города Москвы пройдет первый этап акции...
В период с 11 по 22 марта 2019 года на территории города Москвы пройдет первый этап акции.
Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Старт акции: 11 марта 2019 года. (День открытых дверей на московской антинаркотической площадке)
Время проведения: 11.00 час. – 13.00 час.
Место проведения: ул. Маши Порываевой д.38А., «Московская антинаркотическая площадка.
10-30 час. – сбор участников, встреча гостей, выставление баннера на улице, раздача волонтёрами листовок антинаркотической направленности.
11-00 час. – торжественная церемония открытия, приветственное слово:
- начальник УНК ГУ МВД России по г. Москве, генерал-майор полиции Юрий Девяткин,
- режиссёр, актёр театра и кино Иван Охлобыстин,
- актёр Александр Головин,
- вручение благодарственных писем участникам акции.
Участники: волонтёры, учащиеся образовательных учреждений города.
12.00 час. – Просмотр экспозиции площадки.
12.45 час – ответы на вопросы, подведение итогов старта акции.
Электронная почта для аккредитации: [email protected]
В письме необходимо указать Ф.И.О., телефон для связи.
Контактное лицо: Голдырева Татьяна, моб.: +7 (966) 153 50 05
УНК ГУ МВД России по г. Москве