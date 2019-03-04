Новая версия операционной системы LineageOS делает Android 9 (Pie) доступным на устаревших смартфонах и планшетах, давно переставших получать официальные обновления прошивки. В список поддерживаемых устройств входят около 30 моделей, включая OnePlus One, Google Nexus 6 и несколько вариантов Samsung Galaxy S5 (вышли в 2014-м), Galaxy Tab S2 2016 года релиза, а также Xiaomi Poco F1, Huawei P20 Pro и Motorola Moto X4.

Новая версия операционной системы LineageOS делает Android 9 (Pie) доступным на устаревших смартфонах и планшетах, давно переставших получать официальные обновления прошивки. В список поддерживаемых устройств входят около 30 моделей, включая OnePlus One, Google Nexus 6 и несколько вариантов Samsung Galaxy S5 (вышли в 2014-м), Galaxy Tab S2 2016 года релиза, а также Xiaomi Poco F1, Huawei P20 Pro и Motorola Moto X4.LineageOS (выделился из CyanogenMod) — это проект, который призван заменить проприетарную версию Android на устройствах, утративших возможность официального обновления, на бесплатную альтернативу. Исходный код LineageOS открыт и основан на Android, а предустановленные сервисы Google отсутствуют.Разработчики вносят и некоторые собственные модификации. Помимо Android 9 (Pie), в новую LineageOS 16 добавлена темная тема оформления, тогда как официальная Android 10 Q с таким же "ночным режимом" ожидается к августу. Также появилось действие "отметить как прочитанное" в уведомлениях и возможность вручную установить интервал периодичности проверки обновлений.Имейте в виду, что LineageOS рассчитана на опытных пользователей, готовых потратить время на установку неофициального кода. Если срок поддержки вашего устройства истек, но вы хотите актуальную версию Android, можете загрузить LineageOS 16 на сайте проекта. Инструкция к установке доступна в качестве Wiki-справочника (на английском языке).