На факультете политологии Московского государственного университета могут пройти первые Скрипальские чтения. Конкретную информацию о проведении мероприятия в вузе обещали предоставить в ближайшие дни.

На факультете политологии Московского государственного университета могут пройти первые "Скрипальские чтения". Конкретную информацию о проведении мероприятия в вузе обещали предоставить в ближайшие дни.Как сообщили в пресс-службе факультета, инициатива проведения таких чтений принадлежит члену Научного совета при Совете безопасности РФ и профессору МГУ Андрею Манойло. Планируется, что это будет научное мероприятие, на которое пригласят специалистов, изучающих информационные войны. Главной его целью на факультете политологии МГУ назвали обмен знаниями в области изучения информационных войн.В пресс-службе также уточнили, что Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти считают причастными к отравлению Скрипалей, на чтениях не ждут."Эти мероприятия проводятся в рамках продолжения изучения специализированного курса Андрея Викторовича", — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.Ранее в воскресенье посольство РФ в Великобритании опубликовало доклад под названием "Солсбери: вопросы без ответов". В этом документе в хронологическом порядке изложена информация, касающаяся отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.