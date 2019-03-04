Согласно решению суда, компания Глеба Франка имеет право сохранить за собой квоты в процессе вылова минтая и сельди, в прошлом принадлежавшие фирме украинца Дмитрия Дремлюги. Прежде на изъятии указанных квот настаивали представители ФАС.

Арбитражный суд Москвы в пятницу, 1 марта, утвердил мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой и АО ДМП-РМ — рыболовецкой компанией, раньше являвшейся частью базирующегося во Владивостоке холдинга Дальморепродукт, а сейчас входящей в Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка. Факт заключения соглашения подтвердили РБК представители ФАС и ДМП-РМ. Заключение мирового соглашения означает, что ДМП-РМ сохранит за собой квоты на вылов 61 тыс. т минтая и 12 тыс. т сельди в год.ДМП-РМ с весны 2017 года оспаривала в суде заключение ФАС, согласно которому компания находилась под контролем иностранного инвестора до получения прав на вылов рыбы. Российское законодательство запрещает иностранцам контролировать свыше 50% рыбодобытчика без специального разрешения правительственной комиссии. За нарушение этих правил провинившиеся принудительно лишаются квот, которые затем должны быть выставлены на аукцион.Как выяснила ФАС, основным бенефициаром холдинга Дальморепродукт, к которому до марта 2017 года относилась ДМП-РМ, был Дмитрий Дремлюга. У него двойное гражданство — России и Украины. Нарушителями были признаны еще пять компаний, подконтрольных Дремлюге. В феврале Росрыболовство начало в принудительном порядке расторгать с ними договоры на закрепление квот на добычу рыбы.Имевшая наибольшие из всех компаний — нарушителей квоты на вылов минтая ДМП-РМ выиграла судебный спор с ФАС в двух инстанциях. Но в сентябре 2018 года кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. С марта 2017 года основным владельцем ДМП-РМ стала Русская рыбопромышленная компания, крупнейший в стране добытчик минтая. По собственным данным, в 2018 году она выловила около 240 тыс. т минтая. Сейчас единственный владелец компании — Глеб Франк, зять Геннадия Тимченко.Минтай и крабРусскую рыбопромышленную компанию в 2011 году основали Глеб Франк и брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев, тогда она называлась Русское море — добыча. Основным владельцем РРПК Франк стал в апреле 2018 года, после того как выкупил у Максима Воробьева принадлежавшие ему 44,7% компании. Сейчас Франку принадлежат все 100% головного ООО.За РРПК закреплены квоты на добычу более 320 тыс. т рыбы в год, из которых около 75% приходится на добычу минтая. С 2017 года компания также ведет на Дальнем Востоке добычу краба.Осенью 2018 года стало известно, что президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возврате к практике распределения квот на добычу краба через аукционы, тогда как сейчас за компаниями закреплены квоты по так называемому историческому принципу: полученные ранее квоты действуют пять лет и могут быть продлены еще на один срок. Автором этой инициативы участники рынка называли именно Русскую рыбопромышленную компанию, которая недавно вышла на крабовый рынок. В самой компании, впрочем, опровергали причастность к этой инициативе.Представители рыбной отрасли резко критиковали возврат к крабовым аукционам, предупреждая, что это может повлечь дефолт предприятий и другие негативные последствия. Но инициатива получила развитие: в августе 2018 года правительство поручило выставлять на электронные аукционы 50% квот на добычу краба, которые сейчас закреплены за участниками рынка по историческому принципу.Разошлись с миромВ феврале 2019 года стало известно, что ФАС и ДМП-РМ договорились заключить мировое соглашение, согласно которому квоты остаются за компанией. На момент заключения соглашения иностранный инвестор не контролирует ДМП-РМ, его мажоритарные акционеры — добросовестные выгодоприобретатели акций, оснований для принудительного прекращения прав компании на добычу водных биоресурсов нет, объяснил представитель ФАС это решение.В Русской рыбопромышленной компании мировое соглашение не прокомментировали, сославшись на то, что соответствующее решение суда еще не опубликовано.В Росрыболовстве, которое участвовало в судебном разбирательстве в качестве третьего лица, от комментариев отказались.Прецедент с мировым соглашением смогут использовать и другие компании, которые также были признаны подконтрольными иностранцам, но использовали схему с так называемым добросовестным выгодоприобретателем, заявил РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Я надеюсь, что прокуратура обжалует судебное решение и попытка ФАС создать особые условия для Русской рыбопромышленной компании не увенчается успехом, — добавил Зверев. Ранее он назвал действия ФАС проявлением двойных стандартов. Антимонопольная служба, напоминали в ассоциации, ​везде заявляет, что главным способом распределения квот должны быть аукционы, но заключает мировое соглашение, создавая особые условия для одного участника рынка и юридическую лазейку для иных компаний.