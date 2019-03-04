Автобус со школьниками попал в ДТП в Тульской области. Дети возвращались домой в село Архангельское после лыжных соревнований. На 39-м километре трассы Лопатково-Ефремов микроавтобус с юнармейцами столкнулся с автомобилем, перевернулся несколько раз и опрокинулся в кювет.

Автобус со школьниками попал в ДТП в Тульской области. Дети возвращались домой в село Архангельское после лыжных соревнований. На 39-м километре трассы Лопатково-Ефремов микроавтобус с юнармейцами столкнулся с автомобилем, перевернулся несколько раз и опрокинулся в кювет, сообщает ГТРК "Тула".Всё произошло недалеко от деревни Доробино Тепло-Огаревском района. Как рассказал глава пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, в автобусе ехали восемь детей 12-15 лет и двое взрослых сопровождающих. По счастью, все пассажиры были пристегнуты. Поэтому серьезных травм удалось избежать, прокомментировал происшествие сотрудник ГИБДД.Несколько пострадавших с травмами привезли в Ефремовскую районную больницу. По словам замглавы администрации Каменского района Александра Карцева, три ребенка остаются под наблюдением врачей.