Балтийский флот получил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Новый ЗРК прошел испытания в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, после чего его перебросили до места постоянной службы в Калининградской области. На боевое дежурство С-400 заступит к 15 марта.

Балтийский флот получил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Новый ЗРК прошел испытания в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, после чего его перебросили до места постоянной службы в Калининградской области. На боевое дежурство С-400 заступит к 15 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.С-400 "Триумф" – это самый современный серийный российский ЗРК. Комплекс обнаруживает летательный аппарат на расстоянии до 600 километров. Для комплекса разработано несколько типов ракет. Первый способен перехватить цель в радиусе 250 километров, второй – 400 километров. С-400 предназначен для уничтожения практически любых самолетов, беспилотников и даже боевых частей баллистических ракет.