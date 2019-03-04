За многомиллионное наследство Светланы Софиевой, которая стала известна на всю страну заявив, что ждет тройню от певца Филиппа Киркорова, идет ожесточенная борьба. Также после смерти женщины выяснилось, что она подарила все свои драгоценности любимому певцу.

За многомиллионное наследство Светланы Софиевой, которая сталаизвестна на всю страну заявив, что ждет тройню от певца Филиппа Киркорова, идетожесточенная борьба. Также после смерти женщины выяснилось, что она подарила всесвои драгоценности любимому певцу.Долгие годы Софиева страдала от психического расстройства. Светланане наблюдалась у врачей, поэтому ее состояние усугублялась. Из-за патологическихизменений женщина считала, что носит ребенка от звезды и разбазаривала свои миллионы.Чтобы быть ближе к Киркорову,Светлана не жалела средств. По словам продюсера Андрея Разина, перед смертью онапосещала все концерты артиста, следуя за ним из города в город. После каждого выступленияСофиева дарила Филиппу самое дорогое ее сердцу: украшения с бриллиантами из своей личной коллекции.Судя по всему, при жизни Софиева мало интересовала своихродственников, раз уж они позволяли ей постепенно сходить с ума, у женщины двоесвоих детей и одна приемная дочь. Межтем, после кончины Светланы появилось много желающих урвать кусок от еемногомиллионного состояния.Некая Дороти Бурхарт из Германии считает себя единственнойнаследницей умершей. В студии ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", оназаявила, что у нее есть завещание, в котором Светлана передает все своеимущество ей.Бурхарт поведала, что познакомилась с Софиевойв Калифорнийской тюрьме. Дороти просрочила визу, ее должны были депортироватьв Германию. По ее словам, Софиеву заключили в тюрьму из-за угроз представителювласти."Меня поселили в туже самую камеру, где находилась Светлана.После того, как мы с ней познакомились и очень хорошо подружились, она мнерассказала, что у нее очень тяжелая судьба, что ее мужа убили. Несмотря на то,что она заплатила миллион долларов агенту ФБР, за то чтобы выкупить своего мужа,он не выполнил условие. Светлана разругалась с агентом и сказала то, что думает",– добавила она.Женщины жили в оной камере около месяца. За это время ониочень сильно сдружились."Светлана все время боялась, она говорила, что ее преследуютродственники погибшего мужа, потому что ее обвиняют в его смерти. Когда онапопала в тюрьму и подружилась со мной, она расслабилась", – сообщила Дороти.Бурхарт уверяет, что тогда Софиева написала на неезавещание. С тех пор прошло семь лет. Дороти сохранила бумагу, которую написалаее сокамерница. Документ сейчас находятся у нотариуса в Германии."Как единственная наследница Светланы Софиевой я требуюэксгумации тела. Требую провести экспертизу, доказывающую была ли она беременна, и от чего она умерла", – решительно заявила Бурхарт.