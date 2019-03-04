В Красноярске продолжается очередной соревновательный день зимней Универсиады. Российский биатлонист Никита Поршнев одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км.

В Красноярске продолжается очередной соревновательный день зимней Универсиады. Российский биатлонист Никита Поршнев одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км.Спортсмен преодолел дистанцию за 52 минуты 16,9 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал еще один россиянин Эдуард Латыпов (два промаха; отставание – 5,5 секунды). Третьим стал француз Феликс Коте-Пунье (без промахов; +21,5).Другой российский спортсмен Александр Дедюхин — четвертый (два промаха; +1.17,6), Евгений Крюков – шестой (один промах; +1.51,3), Дмитрий Иванов – седьмой (три промаха; +1.59,5), Алексей Петров – восьмой (три промаха; +2.06,2).