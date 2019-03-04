Если вы хотите провести праздничную неделю с пользой для своего здоровья, то рекомендуем вам внимательнее следить за своим рационом. Дни.ру подготовили для вас полезный материал о том, как не поправиться после блинов на Масленицу.

Если вы хотите провести праздничную неделю с пользой для своегоздоровья, то рекомендуем вам внимательнее следить за своим рационом. "Дни.ру" подготовилидля вас полезный материал о том, как не поправиться после блинов на Масленицу.Праздничная неделя перед Великим постом считается одной изсамых долгожданных для россиян. В это время люди проводят много времени на улице,участвуют в развлекательных мероприятиях или приглашают родных и друзей домой и готовят вкусные блюда. Каждая семья обязательно делает блины на Масленицу или же приобретает готовые продукты в магазинах."Вкусная" статистикаСегодня вы можете встретить множество различных начинок для вкусных лепешек. В конце февраля специалисты Всероссийского центраизучения общественного мнения даже провели опрос среди жителей нашей страны о любимых начинках. Самой популярнойоказалась сметана. За нее проголосовали почти половина респондентов.Следом за ней идут варенье, которые выбрали 33% россиян.Третье место разделили сгущенное молоко и творог – каждый продукт набрал по 23%голосов. Менее востребованными оказались начинка из мяса и мед, получившие 19%.Далее идет масло и икра – 13% и 12% соответственно. И всего 4% россиян готовыотведать на Масленицу в 2019 году лепешкис рыбой, передает РИА Новости.Опасность блиновРумяные блины на протяжении многих лет остаютсясамым любимым лакомством на праздничной неделе. Но не все задумываются надтем, какой вред они могут нанести нашему здоровью. В первый день гуляний Роскомнадзор опубликовал полезную памятку о профилактикепищевых отравлений.Представители ведомства отмечают, что если вы приобретаете ингредиентыдля приготовления лепешек дома, то вы должны внимательно проверить все продуктына условия хранения и срок годности. Если вы не хотите проводить многовремени у плиты на Масленицу в 2019 году,то вы можете приобрести готовую продукцию. При выборе вам следует внимательно изучитьвнешний вид упаковки, а также условия хранения и срок годности.Обратите внимание, что блины должны быть примерно одинаковогоразмера, плотно свернутыми. Их цвет может колебаться от кремового до слегкакоричневого. Идеальный состав выглядит следующим образом: мука, молоко икуриные яйца. Если же изготовители использовали сухое молоко, яичный порошок ирастительный белок, то в этом также нет ничего опасного.Хотите отведать сытные блины на улице? Тогда внимательно изучите, соблюдает ли чистоту продавцы и придерживаются ли условий хранения начинок. Посмотрите, в каком состоянии находится рабочее место, и, конечно, не забывайте о личной гигиене – перед едой обработайте руки влажными салфетками.Советы диетологаБолее расширенные рекомендации вы можете узнать у специалистов. Диетолог Олеся Онорфей утверждает,что лепешки лучше делать самостоятельно, а не покупать готовые. "Мы незнаем, покупая блинчики, что в составе теста, сколько желтков, использовалосьмасло и сколько, а, может, там был добавлен маргарин", – отметила она в интервью корреспонденту "Дни.ру".Специалист рекомендует всем, ктоследит за своей фигурой, заменить пшеничную муку на овсяную,гречневую или рисовую. Более того, хозяйки могут использовать отруби."Они содержат много полезныхвеществ и клетчатку, которая очень полезна для желудочно-кишечного тракта", -добавила эксперт.По мнению нутрициолога, "изсостава блинов лучше исключить желтки", так как они придают блюду калорийность. Дляприготовления лепешек следует использовать молоко с низким процентом жирностиили любой кисломолочный продукт. Вместо сахара лучше добавить сахарозаменительили какой-нибудь фрукт.Как отмечает Олеся Онофрей, с начинкамик следует бытьосторожными, ведь они также могут прибавить калорийность."Лучше всего – яблоки, либо любые фрукты и ягоды. Помимо этого, выможете использовать нежирный творог, тушеные овощи или фарш (отварная грудка)", -поделилась она.Однако не все диетологи считают блюдо полезным для фигуры. Например, врач проектов "Ешь и худей" на ТНТ и "Взвешенные люди" на СТС Юлия Бастригина настаивает, что во время празднования лучше воздержаться от блинов всем поклонникам фитнеса."Чудовищноеколичество углеводов с высочайшей гликемической нагрузкой (блины) в сочетании сжирными (сметана, икра, рыба, фарш) начинками, либо со сладкими начинками (мед,сгущенка, варенье) не оставят ни единого шанса тем, кто будет неделю класть всеэто в себя", – заявила специалист в разговоре с "Дни.ру". Онаутверждает, что безопасными могут быть только те , которые сочетаются "сначинкой из ста приседаний, ста отжиманий и ста повторений на пресс".