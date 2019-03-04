Организация Russian Cagefighting Championship (RCC) приняла решение отменить ближайший бой Александра Емельяненко, который должен был пройти в Челябинске 4 мая. Соперником известного российского бойца был бразилец Вагнер Прадо.

Организация Russian Cagefighting Championship (RCC) приняла решение отменить ближайший бой Александра Емельяненко, который должен был пройти в Челябинске 4 мая. Соперником известного российского бойца был бразилец Вагнер Прадо."Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен", — сказал исполнительный директор RCC Николай Клименко, которого цитирует ТАСС.Напомним, ранее Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток. Ему вменили неповиновение сотруднику правоохранительных органов. Спортсмен оказал сопротивление при попытке увезти его автомобиль на штрафную стоянку. Предположительно, он был пьян, в результате чего повредил два авто. В суде Александр раскаялся в содеянном.