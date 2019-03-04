США собирают как можно более широкую коалицию для смены президента Николаса Мадуро и всего коррумпированного режима Венесуэлы. Об этом заявил телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

США собирают "как можно более широкую коалицию" для смены президента Николаса Мадуро и "всего коррумпированного режима" Венесуэлы. Об этом заявил телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.По его словам, США пытаются собрать поддержку для мирной передачи власти от Мадуро к оппозиционному спикеру парламента Хуану Гуайдо. Последнего Вашингтон признает временным президентом Венесуэлы.Болтон добавил, что опубликовал в "Твиттере" уже около 150 сообщений о Венесуэле, и это "новый эксперимент в сфере публичной дипломатии". Свои твиты он пишет в том числе и на испанском, ориентируясь на аудиторию в латиноамериканских странах, передает ТАСС.США часто создают коалиции — в этом нет ничего нового для американской политики, заявил РИА Новости заведующий сектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН, профессор МГИМО МИД России Сергей Ознобищев. Не так давно, напомнил он, Штаты создавали коалицию в Сирии, чтобы сместить тамошнего президента Башара Асада — однако это у них не получилось."Это идеология Запада по смене авторитарных и тоталитарных режимов. Состоит она в том, чтобы эти режимы были смещены и воцарилась демократия, однако демократия не воцаряется", — заявил эксперт.При этом президенту Трампу сейчас самому "не с руки затевать силовые операции", добавил он. Ситуация в самих США сейчас не самая безоблачная, и нужно оценить, исходя из внутренней политики, насколько ему принесет лавры успех в Венесуэле. А риск, что там что-то не получится и Америка завязнет и станет объектом критики, велик, считает Ознобищев.