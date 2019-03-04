Светлана Бондарчук призналась, что стала жертвой сексуального домогательства. Пожилой режиссер запер ее и пытался вступить в интимную связь.

Светлана Бондарчук призналась, что стала жертвойсексуального домогательства. Пожилой режиссер запер ее и пытался вступить винтимную связь.Бондарчук рассказала, что много лет назад пришла на пробы куважаемому мэтру, которого сейчас уже нет в живых. Имя кинематографиста она называть отказалась.Режиссер пригласил ее к себе в кабинет, а после зажал в объятиях. "Я зашла, он закрыл дверь, а он пожилой человек для меня. Ноя его ударила, оттолкнула его", – рассказала Светлана.Светская львица отмечает, что тогда была очень напугана.Бондарчук боялась осуждения, поэтому хранила этот случай в тайне."Я тогда не одному человеку не могла признаться в этом. Одна из причин, почему яне стала актрисой", – отметила Светлана.Добавим, что светская львица рассказала о своем печальномопыте на девичнике, который устроила телеведущая Ксения Собчак. На встречеизвестные женщины затронули тему сексуальных домогательств и насилия, исвязанный с ней популярный хештег "Me Too", который распространился в Сети врезультате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна.Помимо Бондарчук в обсуждении, которое опубликовано на YouTube, участвовали продюсер ЯнаРудковская, журналистка Залина Маршенкулова; ЛГБТ-активистка Белла Рапопорт; создательницаPeopletalk Лаура Джугелия и автор Telegram-каналов "Вашу мать!" и "Дочьразбойника" Анастасия Красильникова.