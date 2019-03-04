Арктика – это сфера военных интересов Российской Федерации, напомнил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Россия не намерена ничего отдавать или упускать, заявил он в телепрограмме Москва. Кремль. Путин на канале Россия 1.

Арктика – это сфера военных интересов Российской Федерации, напомнил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Россия не намерена ничего отдавать или упускать, заявил он в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Ранее командующий ВМС США адмирал Джеймс Фогго говорил, что Арктика будет использоваться всеми странами Арктического совета, и Америка не позволит России и Китаю занимать главенствующее положение. А министр обороны Англии Гэвин Уильямсон сообщал о намерении нарастить в регионе свое присутствие.