Назвавшему жителей пятиэтажек скотобазой
чиновнику Роскосмоса пришлось удалить свой аккаунт в соцсети. На
Станислава Жаркова обрушился шквал гневных комментариев от оскорбленных
россиян.
Назвавшему жителей пятиэтажек "скотобазой"
чиновнику "Роскосмоса" пришлось удалить свой аккаунт в соцсети. На
Станислава Жаркова обрушился шквал гневных комментариев от оскорбленных
россиян.
Попытки чиновника "Роскосмоса" оправдаться и
извиниться перед теми, кого Жарков назвал "скотобазой", не спасли
сотрудника космического ведомства. Комиссия по этике госкорпорации рекомендовала
руководству уволить работника. Подобное публичное поведение не соответствует
высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли,
говорится в заключении.
Ранее Жарков признался, что сам живет в "хрущевке".
И высказался так грубо сгоряча – мол, устал от бытовых проблем. "Написанные
мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным
с деятельностью госкорпорации . Мои высказывания
были сделаны сгоряча – я сам живу в "хрущевке"
и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения.
В своих высказываниях не хотел никого оскорбить", – написал
Жарков в Facebook.
Однако вскоре пост, как и аккаунт деятеля исчез из соцсети.
Судя по всему, чиновник "Роскосмоса" закрыл его, устав удалять
комментарии разгневанных россиян. Слова чиновника о "скотобазе"
жаждали прокомментировать сотни пользователей.
Напомним, все началось с того, что чиновник
заявил: контингент из "хрущевок" испортит новые дома, в которые они
переселятся после сноса старых по программе реновации. А на возражения Жарков
ответил оскорблениями. "Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь,
колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?" —
написал он.
"То есть, другими словами, Жарков делит людей на классы
и считает проживающих в хрущевке людьми "второго сорта", – пришли к
выводу пользователи. "Похоже, этот "начальник департамента в
землянами уже брезгует. В космос, в космос, батенька,
там стерильно...", – посоветовали чиновнику "Роскосмоса" в ответ
на "скотобазу", пишет РИА Новости.