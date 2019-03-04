Назвавшему жителей пятиэтажек скотобазой чиновнику Роскосмоса пришлось удалить свой аккаунт в соцсети. На Станислава Жаркова обрушился шквал гневных комментариев от оскорбленных россиян.

Назвавшему жителей пятиэтажек "скотобазой"чиновнику "Роскосмоса" пришлось удалить свой аккаунт в соцсети. НаСтанислава Жаркова обрушился шквал гневных комментариев от оскорбленныхроссиян.Попытки чиновника "Роскосмоса" оправдаться иизвиниться перед теми, кого Жарков назвал "скотобазой", не спаслисотрудника космического ведомства. Комиссия по этике госкорпорации рекомендоваларуководству уволить работника. Подобное публичное поведение не соответствуетвысоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли,говорится в заключении.Ранее Жарков признался, что сам живет в "хрущевке".И высказался так грубо сгоряча – мол, устал от бытовых проблем. "Написанныемной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связаннымс деятельностью госкорпорации . Мои высказываниябыли сделаны сгоряча – я сам живу в "хрущевке"и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения.В своих высказываниях не хотел никого оскорбить", – написалЖарков в Facebook.Однако вскоре пост, как и аккаунт деятеля исчез из соцсети.Судя по всему, чиновник "Роскосмоса" закрыл его, устав удалятькомментарии разгневанных россиян. Слова чиновника о "скотобазе"жаждали прокомментировать сотни пользователей.Напомним, все началось с того, что чиновникзаявил: контингент из "хрущевок" испортит новые дома, в которые онипереселятся после сноса старых по программе реновации. А на возражения Жарковответил оскорблениями. "Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь,колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?" —написал он."То есть, другими словами, Жарков делит людей на классыи считает проживающих в хрущевке людьми "второго сорта", – пришли квыводу пользователи. "Похоже, этот "начальник департамента вземлянами уже брезгует. В космос, в космос, батенька,там стерильно...", – посоветовали чиновнику "Роскосмоса" в ответна "скотобазу", пишет РИА Новости.