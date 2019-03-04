Глядя на артиста, сложно поверить, что менее чем через две недели ему исполнится 70 лет. Экстравагантный, яркий, он по-прежнему умеет удивить, восхитить, порадовать. И его появление на большом концерте Todes в Кремлевском дворце – лучшее тому подтверждение.

Глядя на артиста, сложно поверить, что менее чем через две недели ему исполнится 70 лет. Экстравагантный, яркий, он по-прежнему умеет удивить, восхитить, порадовать. И его появление на большом концерте Todes в Кремлевском дворце – лучшее тому подтверждение.Валерию Яковлевичу, как самому звездному, опытному, и взрослому артисту доверили закрывать праздничный вечер. Выбрал же он свой хит 1993 года "Казанова", который для артиста во-многом стал знаковым, ведь с тех пор Леонтьева и стали называть "главным Казановой российской эстрады".Шесть тысяч зрителей Кремля ахнули, увидев фантастический наряд, в котором певец вышел на сцену. Кроваво-красный сюртук, шляпа-цилиндр, крыло из перьев – в этом образе одновременно видело что-то демоническое и ангельское. Он всех прост ошарашил! Продуманный до мелочей, это был, пожалуй, лучший из трех десятков образов, созданный участниками концерта. "Чудо в перьях" – так ласково говорили об артисте зрители, отказываясь верить, что певцу скоро 70..."Валерий Яковлевич, у вас на носу юбилей, – обратился к исполнителю корреспондент "Дни.Ру". – Собираетесь подводить итоги?" "Никаких итогов, я полон планов и надежд" – отрезал артист. Он признался, что сегодня все силы отдает программе "Я вернусь...", которую 10 марта представит в Кремле, а 15, 17 и 19 – в день юбилея! – марта выступит на сцене любимого БКЗ "Октябрьский". Новые костюмы, новые песни, новые образы – он готовит что-то феерическое. И снова покажет высший класс, как делает уже без малого полвека – с 72 года, когда в Дворце культуры шахтеров и строителей Воркуты давал свой первый сольный концерт...