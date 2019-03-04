Стыковка с МКС произошла в 13.56 по московскому времени.

Американский космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon) успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщается в микроблоге Американского космического агентства NASA. Стыковка произошла в 13.56 по московскому времени.Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon-2 стартовала в субботу с космодрома на мысе Канаверал. Корабль совершает первый испытательный полет в беспилотном режиме. Роль экипажа "исполняет" манекен Рипли, названный так в честь главного персонажа фантастической киносаги "Чужой".Ранее сообщалось, что российская сторона высказывала опасения по поводу безопасности стыковки нового корабля. Как поясняли в NASA, российских специалистов не устраивало отсутствие дополнительной системы экстренного предотвращения столкновения корабля со станцией с помощью электроники. NASA по просьбе "Роскосмоса" изменило траекторию стыковки для большей безопасности во время сближения. Если полет пройдет успешно, уже в июле корабль повезет на орбиту первых астронавтов.Dragon-2 разработан для доставки космонавтов на МКС. Сейчас ее осуществляют исключительно с помощью российских ракет.