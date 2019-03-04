Спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие парламентарии в понедельник, 4 марта простились со своим коллегой, лауреатом Нобелевской премии, академиком Жоресом Алферовым. Траурная церемония состоялась в Санкт-Петербургской клинической больнице РАН.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие парламентарии в понедельник, 4 марта простились со своим коллегой, лауреатом Нобелевской премии, академиком Жоресом Алферовым. Траурная церемония состоялась в Санкт-Петербургской клинической больнице РАН.Дань памяти великому ученому отдали также первые зампреды нижней палаты Александр Жуков и Иван Мельников. Проститься с Жоресом Ивановичем пришли и руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов, глава либерал-демократов Владимир Жириновский.Своей целеустремленностью и принципиальностью академик заслужил уважение и признание людей, подчеркнул Вячеслав Володин. По словам спикера, научные разработки Алферова опередили свое время."Его имя известно всему миру. Он внес значительный вклад в сохранение и развитие научного потенциала нашей страны", – сказал ранее председатель нижней палаты.Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта. Лауреату Нобелевской премии было 88 лет. Академик был членом комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.Науке Жорес Иванович отдал большую часть своей жизни. Из-под его пера вышли более 500 научных работ, он был автором свыше 50 изобретений.Научные открытия Алферова обогнали время и стали основой для создания многих устройств, которыми пользуется современный человек. К примеру, без изобретений великого ученого мир бы не знал светодиодов и оптоволоконных сетей.