Советский завод. Рабочая смена давно закончена, все работники разъехались. На автобусной остановке возле завода, по весьма странному стечению обстоятельств, оказывается трое: директор завода, главный инженер и слесарь. Автобуса долго нет, чтобы скоротать время разговорились. . .
Директор:
- Моя "Волга" сейчас на ремонте в обкомовском гараже. Ходовая поизносилась по этим дорогам. Пришла пора подремонтировать на всякий случай. Да и движок пришла пора посмотреть. . . Фильтры поменять. . .
Гл. инженер:
- А на моём "жигулёнке" сегодня сайлент-блоки меняют, перепрессовывают резинки. . .
Слесарь:
- А мой Запорожец с ручным управлением, что от деда-фронтовика в наследство достался, как три года назад отказался ездить, так под окнами на кирпичах и стоит
еще анекдот!