04.03.2019

2019-03-04 16:35:43

Дерзкий киллер застрелил замдиректора энергетической компании

Региональное управление Следственного комитета России продолжает разбираться в деталях убийства 38-летнего заместителя директора по реализации Орского филиала "ОренбургЭнерго" Дмитрия Шевелева, передает "". Тело мужчины было обнаружено утром 4 марта в подъезде одного из домов на улице Короленко в Орске. Момент нападения сняла установленная на лестничной клетке камера. На записи видно, как убийца несколько раз стреляет в свою жертву, а затем возвращается для контрольного выстрела.