Единая Россия выступила за упрощение пользования
бесплатной парковой для водителей-инвалидов. Сейчас они при поездках в другие регионы могут воспользоваться установленными льготами только после того, как предоставят соответствующие документы.
"Единая Россия" выступила за упрощение пользования
бесплатной парковой для водителей-инвалидов. Сейчас они при поездках в другие регионы могут воспользоваться установленными льготами только после того, как предоставят соответствующие документы.
Проблема в том, что при внесении в реестр льготников, пользующихся
бесплатной парковкой, данные о водителе-инвалиде не фигурируют в регионах,
отличных от места его регистрации. "Единая Россия" выступает за то,
чтобы в таких случаях использовался бы федеральный реестр инвалидов независимо
от города проживания.
Предложенная партией поправка в законопроект, упрощающий порядок
предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам, позволит людям
с ограничениями по здоровью бесплатно парковать свои машины на соответствующих
местах. При этом им не надо будет доказывать свою правоту и предоставлять
документы в бумажном виде.
"Эта поправка поможет инвалидам пользоваться бесплатной
парковкой на специальных местах в любом городе России", – сообщил координатор партийного
проекта "Единая страна – доступная среда", замглавы комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
Эту проблему партийцы обсудили на встрече с заместителем
председателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым
отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Михаилом
Киселевым, а также с представителями профильных министерств и ведомств,
общественных организаций инвалидов.
По словам депутата Тереньтева, в перспективе инвалиды смогут
создать свой "личный кабинет" в федеральном реестре, туда же будут
иметь доступ различные ведомства – образовательные и спортивные. И тогда
гражданам будет проще оформлять необходимые услуги, не предоставляя каждый раз документы,
подтверждающие инвалидность.