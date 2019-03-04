Единая Россия выступила за упрощение пользования бесплатной парковой для водителей-инвалидов. Сейчас они при поездках в другие регионы могут воспользоваться установленными льготами только после того, как предоставят соответствующие документы.

"Единая Россия" выступила за упрощение пользованиябесплатной парковой для водителей-инвалидов. Сейчас они при поездках в другие регионы могут воспользоваться установленными льготами только после того, как предоставят соответствующие документы.Проблема в том, что при внесении в реестр льготников, пользующихсябесплатной парковкой, данные о водителе-инвалиде не фигурируют в регионах,отличных от места его регистрации. "Единая Россия" выступает за то,чтобы в таких случаях использовался бы федеральный реестр инвалидов независимоот города проживания.Предложенная партией поправка в законопроект, упрощающий порядокпредоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам, позволит людямс ограничениями по здоровью бесплатно парковать свои машины на соответствующихместах. При этом им не надо будет доказывать свою правоту и предоставлятьдокументы в бумажном виде."Эта поправка поможет инвалидам пользоваться бесплатнойпарковкой на специальных местах в любом городе России", – сообщил координатор партийногопроекта "Единая страна – доступная среда", замглавы комитета Госдумы по труду,социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.Эту проблему партийцы обсудили на встрече с заместителемпредседателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовымотношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов МихаиломКиселевым, а также с представителями профильных министерств и ведомств,общественных организаций инвалидов.По словам депутата Тереньтева, в перспективе инвалиды смогутсоздать свой "личный кабинет" в федеральном реестре, туда же будутиметь доступ различные ведомства – образовательные и спортивные. И тогдагражданам будет проще оформлять необходимые услуги, не предоставляя каждый раз документы,подтверждающие инвалидность.