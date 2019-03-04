Экипаж МКС приветствовал прибытие на станцию новейшего американского космического корабля Dragon 2, но напомнил о необходимости совместной работы стран в исследовании космоса.

Экипаж МКС приветствовал прибытие на станцию новейшего американского космического корабля Dragon 2, но напомнил о необходимости совместной работы стран в исследовании космоса.Астронавт NASA, бортинженер станции Энн МакКлейн заявила на церемонии приветствия, что новый корабль, созданный для людей, прибыл "к нашему порогу" впервые за 40 лет. Она особо отметила, что Dragon 2 встречал экипаж в составе русского, канадца и американки.По словам Энн МакКлейн, успешное испытание Dragon 2 показывает, что представители разных стран могут объединиться "не перед лицом страха, общей угрозы или врага, но для смелых исследований". Слова американского астронавта цитирует РИА Новости. Она поздравила с успехом миссии не только причастных к его созданию и работе МКС, но и все человечество.Со своей стороны, командир экипажа МКС, россиянин Олег Кононенко поздравил США и NASA с успешным запуском и стыковкой нового корабля. По его словам, участие в испытании было честью для экипажа станции, а для США стало историческим шагом на пути реализации космической программы и космических исследований.Канадский же астронавт Давид Сен-Жак назвал успех миссии Dragon 2 "первым днем новой эры для следующего поколения космических исследователей".Новый космический аппарат частной компании SpaceX Dragon 2, стартовавший в беспилотном режиме 2 марта, прибыл на МКС 3 марта. Стыковка была успешной, правда, после нее на российском сегменте сработала сигнализация, указывающая на поломку системы генерации кислорода, однако потом выяснилось, что это было ложное срабатывание.