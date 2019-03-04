Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела Децла. И причина вовсе не в наркотиках и прочих запрещенных препаратах.

Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела Децла. И причина вовсе не в наркотиках и прочих запрещенных препаратах.Рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) скончался в ночь на 3 февраля в результате остановки сердца. Исполнитель внезапно почувствовал себя плохо после выступления в кафе Ижевска. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь артиста. О смерти артиста сообщил его отец на своей странице в Facebook. Похоронили рэпера на Пятницком кладбище.