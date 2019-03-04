Программу 18 тура российской премьер-лиги продолжил матч в Сочи, где красноярский Енисей принимал Ростов. Встреча завершилась вничью 1:1.

Программу 18 тура российской премьер-лиги продолжил матч в Сочи, где красноярский "Енисей" принимал "Ростов". Встреча завершилась вничью 1:1.Первый тайм команды провели довольно осторожно. Небольшим преимуществом владели ростовчане. Однако острых моментов практически не было. Главные события развернулись после перерыва.На 59 минуте тренер "Ростова" Валерий Карпин выпустил на поле нападающего Бьорна Сигурдарссона. Исландскому легионеру хватило семи минут, чтобы забить первый мяч во встрече. Бьорн воспользовался ошибкой обороны сибиряков и перебросил мяч в ворота Давида Юрченко.Но "Енисей" не остался в долгу и смог уйти от поражения. На 83 минуте новобранец сибиряков Бабакар Сарр завершил контратаку точным ударом. Номинальные хозяева постарались забить второй мяч в оставшееся время, но обе стороны довольствовались ничейным исходом – 1:1."Ростов" набрал 25 очков и занимает восьмое место. "Енисей" с 11 очками расположился на последней, 16 позиции.