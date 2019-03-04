Единая Россия просит Генпрокуратуру проверить законность строительства завода по розливу байкальской воды. Предприятие будет продавать воду за границу, оно должно заработать в этом году.

"Единая Россия" просит Генпрокуратуру проверить законностьстроительства завода по розливу байкальской воды. Предприятие будет продаватьводу за границу, оно должно заработать в этом году.Депутатский запрос генпрокурору Юрию Чайке направил координаторпартийного проекта "Чистая страна", глава думского комитета по экологии ВладимирБурматов. Парламентарий просит надзорное ведомство проверить законностьстроительства вблизи поселка Култук Иркутской области."Прошу дать поручение проверить законность выдачи разрешенияна строительство, а также законность выделения участка под строительство,порядка проведения общественных слушаний и экологической экспертизы", -говорится в запросе.Депутат отмечает, что место, где строится завод само по себеуникально с точки зрения особенностей байкальской природы. Там живут,занесенные в Красную книгу, птицы и звери. "Есть серьезные сомнения взаконности стройки", – подчеркнул координатор партпроекта.В строительство завода на берегу озера Байкал инвестировано околополутора миллиардов рублей. В этом году запланирован запуск первого этапа производства.После ввода предприятия в строй предполагается, что оно будет отправлять на экспорт528 тысяч литров воды в сутки.