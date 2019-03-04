Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал преждевременным решение Национальной общественной телекомпании страны (НОТУ) отказаться от участия в Евровидении-2019. Как написал он в своем Twitter в воскресенье, изменить его можно и сейчас, однако это находится в компетенции Общественного ТВ.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал преждевременным решение Национальной общественной телекомпании страны (НОТУ) отказаться от участия в "Евровидении-2019". Как написал он в своем Twitter в воскресенье, изменить его можно и сейчас, однако "это находится в компетенции Общественного ТВ".Национальный отбор на "Евровидение" состоялся на Украине 23 февраля. Конкурс выиграла певица Maruv (Анна Корсун). Однако НОТУ поставила ей жесткие условия, в том числе ряд политических требований, принять которые певица отказалась. За ней отказом представлять Украину на "Евровидении-2019" ответили участники, занявшие второе, третье и четвертое места. В результате 27 февраля НОТУ заявила, что отказывается в этом году направлять своего представителя на песенный конкурс.Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса "Евровидение-2019" пройдут 14-18 мая в Израиле.