Организаторы международного песенного конкурса в Тель-Авиве заподозрили
махинации с билетами. В связи с этим их продажа на Евровидение-2019 временно
приостановлена.
Организаторы международного песенного конкурса в Тель-Авиве заподозрили
махинации с билетами. В связи с этим их продажа на "Евровидение-2019" временно
приостановлена.
В Израиле разгорелся скандал с продажей билетов на "Евровидение-2019".
Появилась информация, что сотни лучших мест в зрительском зале
были распределены по блату. Якобы, их уже разобрали местные знаменитости и
чиновники.
Израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая
за проведение международного музыкального конкурса, заявила, что реализация
билетов возобновится только после специального расследования. Цена
билетов на "Евровидение" начитается от 300 шекелей, а это примерно пять с
половиной тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
В свою
очередь министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан распорядился
пресекать попытки спекуляции билетами на "Евровидение-2019". Он заявил,
что недопустимо, чтобы праздничное событие мирового масштаба стало инструментом
в руках преступников.
Напомним, в
этом году песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая. Россию будет
представлять певец Сергей Лазарев. Как писали "Дни.ру",
исполнитель в 2016 году уже выступал от нашей страны на
. Тогда Сергея засудили. В итоге артист взял только
бронзу.
Ранеесотряс скандал из-за Украины.
Дело в том, что страна отказалась ехать на международный песенный конкурс,
поскольку несколько потенциальных участников от Незалежной не захотели представлять
страну на "Евровидении" по причине кабального контракта Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).