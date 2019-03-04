Организаторы международного песенного конкурса в Тель-Авиве заподозрили махинации с билетами. В связи с этим их продажа на Евровидение-2019 временно приостановлена.

Организаторы международного песенного конкурса в Тель-Авиве заподозрилимахинации с билетами. В связи с этим их продажа на "Евровидение-2019" временноприостановлена.В Израиле разгорелся скандал с продажей билетов на "Евровидение-2019".Появилась информация, что сотни лучших мест в зрительском залебыли распределены по блату. Якобы, их уже разобрали местные знаменитости ичиновники.Израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающаяза проведение международного музыкального конкурса, заявила, что реализациябилетов возобновится только после специального расследования. Ценабилетов на "Евровидение" начитается от 300 шекелей, а это примерно пять споловиной тысяч рублей, сообщает РИА Новости.В своюочередь министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан распорядилсяпресекать попытки спекуляции билетами на "Евровидение-2019". Он заявил,что недопустимо, чтобы праздничное событие мирового масштаба стало инструментомв руках преступников.Напомним, вэтом году песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая. Россию будетпредставлять певец Сергей Лазарев. Как писали "Дни.ру",исполнитель в 2016 году уже выступал от нашей страны на. Тогда Сергея засудили. В итоге артист взял толькобронзу.Ранеесотряс скандал из-за Украины.Дело в том, что страна отказалась ехать на международный песенный конкурс,поскольку несколько потенциальных участников от Незалежной не захотели представлятьстрану на "Евровидении" по причине кабального контракта Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).