Макс Фадеев возмущен. Написанный им гимн зимней Универсиады на открытии студенческих игр исполнили не те артисты, которых подобрал сам автор.

Макс Фадеев возмущен. Написанный им гимн зимней Универсиадына открытии студенческих игр исполнили не те артисты, которых подобрал самавтор.Организаторам церемонии открытия зимней Универсиады, котораяпроходит в Красноярске, мероприятие понравилось. И гимн студенческих игр, по ихмнению, звучал красиво и торжественно.Однако автор музыки гимна, продюсер Макс , другогомнения. Он возмущен тем, что произведение исполнили артисты не из его команды."Вижу ваши вопросы, почему на открытии Всемирной ЗимнейУниверсиады 2019 Гимн, музыка к которому написана мной, а текст@serebro_official, исполнила не наша команда #unisong. Честно говоря, я сам внедоумении", – написал музыкант в Instagram. Все вопросы предлагает направлять организатораммероприятия.Фадеев напомнил, что команду для исполнения гимна на церемонииоткрытия Универсиады выбирала вся страна. И отобранные артисты записали этопроизведение. Продюсер опубликовал фотографии отобранных в результатеголосования певцов.Всемирные студенческие игры проходят со 2 по 12 марта, в нихпринимают участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран, напоминает Ura.ru. Что же касается приглашения другихартистов для исполнения гимна, то подписчиков этот факт не удивил. Онипредположили, что организаторы решили дать дорогу молодым. Но забыли спросить,что думает по этому поводу Фадеев.