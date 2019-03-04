Местный житель, не имея разрешения на хранение оружия, нашел револьвер и решил оставить его себе в качестве сувенира.

В конце января текущего года в ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении за помощью женщины с огнестрельным ранением.Участковому уполномоченному, прибывшему для проверки сообщения, женщина пояснила, что ранение получила в результате выстрела из оружия, которое её супруг хранил дома.В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции задокументировали факт хранения и изъяли оружие и патроны в квартире у 59-летнего местного жителя.Заключением проведенной впоследствии баллистической экспертизы подтверждено, что в изъятое оружие были внесены конструктивные изменения и оно является пригодным для стрельбы.Местный житель пояснил полицейским, что револьвер нашел во время рыбалки на водохранилище и решил оставить его себе в качестве сувенира. При этом разрешения на хранение мужчина не имеет.По данному факту дознавателями ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).Полиция напоминает: граждане, добровольно сдавшие незаконно приобретенные и хранящиеся у них огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ.